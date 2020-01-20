Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное гибели людей в пермском хостеле из-за прорыва трубы с кипятком. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 20 января.

В стихотворении музыкант связал чрезвычайное происшествие с прогнившей властью и дырами в бюджете. Он заявил, что жизнь человека в России ничего не стоит, в то время как политики винят во всех бедах Запад и Украину.

Трубы, как система, все прогнили. Крысы норы под бюджет прорыв, Добавляли в свою речь ванили, И случился им обещанный прорыв. Прорвало и вновь погибли люди, Жизнь у нас дешевле, чем кино. По докладам и событиям судя, Запад и хохлы всему виной.

Шнуров предположил, что россияне некоторое время будут скорбеть о гибели людей в Перми, однако это событие забудется, после чего будет переписана Конституция России — последнее якобы сулит гражданам «будущее, полное любви».

Конституцию мы быстро перепишем, Ну а перед этим поскорбим. И рванем из нашей нищей ниши, В будущее, полное любви.

Ранее в понедельник стало известно, что пять человек погибли в результате прорыва трубы в хостеле в Перми, еще несколько находятся в больнице с ожогами.

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