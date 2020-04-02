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Рок-музыкант Сергей Шнуров отреагировал стихами на ограничение продажи алкоголя в Забайкальском крае

У себя в Instagram он рассказал, что в преддверии самоизоляции покупал не консервы.

«Карантин и дна не видно бездны. Между прошлым вижу я межу. Можно быть голодным, но не трезвым, это я как опытный скажу», — написал он.

Также Сергей Шнуров предположил, что подобные меры могут быть введены в Санкт-Петербурге.

В Забайкалье был официально введен запрет на продажу алкоголя на время введенного президентом Владимиром Путиным режима самоизоляции. Постановление было опубликовано на сайте губернатора края Александра Осипова.

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