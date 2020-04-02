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Обнищание россиян все явственнее маячит впереди. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил музыкант Сергей Шнуров.

В феврале, как сообщал «Рамблер», Шнуров вступил в «Партию роста», а сегодня принял участие в ее онлайн-пресс-конференции. В ходе нее музыкант заявил, что впереди все явственнее маячит коллективное обнищание населения России.

«Чтобы спасти экономику, нужна гораздо большая щедрость бюджета, которая у нас на самом деле есть», — добавил он и призвал правительство взять на вооружение здравые мысли «Партии роста».

Вчера председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за падения цен на нефть и пандемии инфекции COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2020 году существенно упадет — на 3-8%.

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 началась в декабре в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, число инфицированных по всему миру достигло 952 тысяч человек.

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