Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров поделился в Instagram отрывком матерной песни, в которой пообещал изнасиловать кандидатов на выборах.

Что за выборы без драки? Поворачивайте сраки, Я всех разом ****** [оттрахаю] — Внесистемных и системных, Все едино, все олдово. Партия моя растет, Как член у молодого. Выборы, выборы, Белки скачут в колесе. Кандидаты — пидоры, Засажу по гланды всем!

В припеве композиции музыкант спросил «Who is Шнуров?» («Кто такой Шнуров»), на что сразу же ответил, что «Шнуров — *** [пенис]».

Фраза «Кандидаты — пидоры» изначально появилась в песне «Выбора́», написанной лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым для фильма «День выборов». В киноленте композицию исполняет Шнуров. После того, как музыкант вступил в Партию роста, он заявил, что песня теряет актуальность.

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