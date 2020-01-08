Официальный аккаунт фильма «Вторжение» в Instagram ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, стоит ли ему вернуться из отпуска для просмотра фильма в кинотеатре.

«Возвращайтесь», — сказано в сообщении, опубликованном в аккаунте кинокартины во вторник, 7 января.

Ранее в этот же день Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное многочисленным высоким оценкам картины режиссера Федора Бондарчука. В нем он обратился к подписчикам с просьбой рассказать, стоит ли идти на фильм, о котором положительно отзываются не только зрители, но и представители шоу-бизнеса.

«Напишите плиз, кто фильмы видел, —

Нужно ли мне с ленью совладав,

В пляжном и вальяжном виде,

Срочно возвращаться в холода?», — написал Шнуров.

Ранее во вторник сообщалось, что на юге Москвы появились каллиграффити по мотивам «Вторжения». Автором работы стал художник-каллиграф Дмитрий Север.