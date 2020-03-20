Все новости на карте

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров матерном стихотворении отметил исчезновение из соцсетей фотографий из курортных стран. Произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Жопы, пальмы, пляжи, тачки, Яхты, виллы, ***** [блин], и те Фоточки со странной жрачкой, Вдруг исчезли из сетей. Театральной постановки Не покажут. Типа, сорри. И такой сюжет неловкий Фото делать не на море.

Музыкант сделал вывод, что эскортницы вернулись из-за рубежа и сидят на карантине.

Выставки, любовь к картинам Не увидите, ребят. Весь эскорт под карантином Прилетели и сидят.

Артист также написал стихотворение, посвященное лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Тот ранее призвал «певцов, парикмахеров и банщиков» не лезть в политику. Так Жириновский прокомментировал ответ Шнурова на вопрос о принадлежности Крыма: «Его спрашивают: «Крым наш?» Он молчит. Все! Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении?»

Тень встает из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, Но нет. Он с трибуны кукарекал, Чтоб не забывали старика.

Шнуров сравнил Жириновского с петухом, кукарекающим с трибуны, и со старым клоуном, отметив, что время политика истекло.

Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошел на спад. Понимая то, что время его вышло Старый клоун шутит невпопад. И гримасой испугать всех хочет, Но выходит жалостно и жалко. Скачет он попрежнему, как кочет И показывает маленькое жалко.

17 марта сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля