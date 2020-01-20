Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о прорыве трубы в отеле в Перми и опубликовал его в своем инстаграме.

Прошедшей ночью по местному времени, как сообщал «Рамблер», трубу отопления прорвало в мини-отеле «Карамель». Гостиница расположена в подвале жилого пятиэтажного дома 1965 года постройки на улице Советской Армии в Индустриальном районе Перми. В результате аварии помещение отеля было затоплено. По этой причине пять человек погибли, шесть человек пострадали.

«Трубы, как система, все прогнили.

Крысы, норы под бюджет прорыв,

Добавляли в свою речь ванили,

И случился им обещанный прорыв», — написал Сергей Шнуров в стихотворении, посвященном ЧП в Перми, которое опубликовал в своем инстаграме около часа назад.

Также в нем музыкант упомянул о дешевизне человеческой жизни в России и возложении авторами докладов вины за все происшествия в стране на хохлов и Запад.

Ранее в Пермской сетевой компании, обслуживающей дом, в котором располагается мини-отель «Карамель», сообщили, что до декабря 2019 года данный теплопровод был бесхозным, а минувшей ночью эвакуационный выход из гостиницы был закрыт.

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