Международный валютный фонд не вмешивается во внутренние дела Украины, а меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования не противоречит программе деятельности правительства, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал письмо о намерениях и меморандум экономической и финансовой политики в рамках новой 18-месячной программы stand-by на 5 миллиардов долларов с Украиной. Они, по данным украинского Минфина, содержат мероприятия и условия, которые реализовало и планирует реализовать и соблюдать правительство Украины и Национальный банк Украины в течение периода действия программы в 2020-2021 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе.

«Вмешательства нет (во внутренние дела Украины – ред.). Меморандум (с МВФ – ред.) никак не противоречит программе деятельности правительства, в нем нет каких-то указаний», — сказал Шмыгаль в интервью в программе «Vласть vs Vлащенко».

При этом, по его словам, в меморандуме с МВФ есть ограничения, не позволяющие «откатить назад» реформы.

Решение Совета директоров МВФ об одобрении новой 18-ти месячной программы stand-by и о выделении первого транша по программе в размере 2,1 миллиарда долларов было принято во вторник. Наличие такой программы предоставило возможность получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро.

Ранее Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.