Дети, занимающиеся в онлайн-школах или перешедшие на экстернат до пандемии, обладают более высоким уровнем знаний, чем обычные школьники, считают эксперты в сфере образования. 52% родителей также уверены, что общеобразовательные школы дают их детям некачественное образование на удаленке. Еще 37% жалуются на некомпетентность преподавателей. Какие альтернативные формы обучения существуют в России — рассказывает «Газета.Ru».

Лишь 6% родителей в России довольны уровнем школьного образования. Об этом свидетельствует опрос образовательной компании MAXIMUM Education, которая обучила и подготовила к госэкзаменам более 175 тыс. учеников. Результаты исследования имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Опрос проводился с 16 по 20 ноября среди 1 тыс. родителей школьников 5-11 классов по всей России. Согласно отчету, 15% опрошенных взрослых не удовлетворены обучением детей. Скорее довольны уроками оказались 34% родителей, скорее недовольны — 45%.

52% респондентов называют актуальной проблемой школ качество дистанционного образования. 55% возмущаются тем, что в школе невозможно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. 37% участников опроса пожаловались на некомпетентность учителей, еще 20% считают проблемой обилие домашнего задания. И лишь 5% высказали недовольство поборами в школе.

Как поступить на заочную форму обучения в школе

Для родителей, которых не устраивает то, как их детям подают знания, в России существуют альтернативные формы получения образования, при которых не надо посещать школу пять-шесть дней в неделю или с той же периодичностью подключаться к онлайн-конференциям.

Например, обучение в школах может осуществляться в очно-заочной или заочной форме. Перейти на каждую из них можно в любом классе и даже в середине учебного года — для этого надо лишь написать заявление и передать его директору.

На очно-заочном обучении ребенок числится учеником определенной школы, но ходит туда несколько раз в неделю, чтобы сдать или получить домашнее задание, а также для аттестации. Так, ученик очно-заочного обучения должен присутствовать в кабинете, если класс пишет диктант. Школьник может выборочно посещать уроки, но в итоге он должен самостоятельно изучить программу дисциплины.

Отличает заочную форму от очно-заочной — изучение абсолютно всех наук либо с помощью репетиторов и курсов, либо самостоятельно. Кроме того, аттестация проходит в дистанционном режиме.

Дети, которые обучались в заочном или очно-заочном формате до пандемии, были лучше подготовлены к условиям изоляции, чем ученики очного формата общеобразовательных школ, заявила ведущий эксперт Центра общего и допобразования им. Пинского Надежда Бысик.

«Такие формы обучения как очно-заочная и заочная работают в отношении тех учеников, у которых есть два качества: желание учиться и учебная самостоятельность. Это дети, которые раньше познакомились с платформами и были готовы там заниматься, самостоятельно себя мотивировать, развиваться. Большая часть ходила в школу, делала все под контролем учителя, поэтому сейчас, когда учителя рядом нет, у них возникает большое желание расслабиться», — пояснила эксперт «Газете.Ru».

И на очном, и на очно-заочном формате ребенок не имеет права менять программу, перепрыгивать через классы и игнорировать график аттестаций.

Что такое семейное образование

Тем, кто не хочет подстраиваться под эти нормы, доступны семейное образование и самообразование. На самом деле, это одна и та же форма — самообразованием она называется с девятого класса, так как с этого момента ученик может заниматься самостоятельно без помощи взрослых.

Аттестация на семейном образовании называется экстернатом. Он позволяет сократить срок обучения — например, за год пройти три класса. Взрослым необходимо заключить договор с аккредитованной школой, чтобы ребенок сдавал работы по мере прохождения программ, а также ОГЭ и ЕГЭ.

Однако для того, чтобы перейти на эту форму обучения, сначала необходимо отчислиться из школы и направить уведомление об этом в департамент образования по месту жительства.

Однако родители должны помнить, что обучать ребенка без онлайн-школ, курсов или репетиторов очень сложно — особенно по программе средней и старшей школы, предупреждает директор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Тем не менее есть категории детей, для которых семейное образование станет лучшим вариантом, рассказала ведущий эксперт Центра образования имени А. А. Пинского Надежда Бысик.

«Семейное образование работает в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. В случае такой необходимости родители готовы к такой форме обучения, готовы помогать ребенку. Или, напротив, семейное образование работает, если дети занимаются спортом высоких достижений или добились успехов в культурных проектах. Они не могут полагаться на обычную школьную программу», — пояснила специалист.

Многие школы также используют эту форму как способ избавиться от детей со сложным поведением, добавила Абанкина. «К сожалению, есть такая негативная тенденция — нередко на семейную форму выдавливают детей со сложным поведением. Многие еще отмечают, что есть проблемы с социализацией у ребят, которые находятся на такой семейной форме. Они существуют без социальных навыков, практики полноценного общения», — рассуждает эксперт.

«Онлайн-школы на взлете»

На семейном обучении ученик может заниматься в онлайн-школе — там дети проходят ту же самую программу, что и в бюджетных заведениях, но в онлайн-режиме. Для того, чтобы воспитанники сдавали официальную аттестацию и получили по окончании учреждения аттестат гособразца, заведение заключает договор со школами, которым Рособрнадзор выдал аккредитацию.

«Частные школы, у которых есть современные дистанционные программы, конечно, сейчас на взлете. Дистанционное качественное образование получило некий всплеск. Ученики частных онлайн-школ находятся в лучшей позиции, чем дети из общеобразовательных учреждений», — убеждена Абанкина.

Стоимость такого обучения составляет от 2 до 25 тыс. в месяц — сумма увеличивается с каждым классом, в который переходит ребенок, а также зависит от выбора между базовой и индивидуальной программами. В ходе индивидуальной ребенок изучает все основные школьные предметы, но с углублением в необходимые ему уроки для поступления — в базовой программе такого акцента нет.

«Но полный онлайн подходит не всем. Он в большой степени опирается на уже выработанную самостоятельность, на хорошую укорененную мотивацию к образованию. Кроме того, в онлайн-школах прослеживается прилипание к экранам, нет физической активности. Отсюда очень много того, отчего страдают взрослые: гиподинамия, стресс, раздражительность», — предупреждают в ВШЭ.

Что дает школа Монтессори

Самым популярным учреждением, в которое можно отправить ребенка на семейном образовании, считается Монтессори-школа. Ее в первой половине XX века придумала итальянский педагог Мария Монтессори. В этом учреждении программа состоит из тех же предметов, что и в общеобразовательной школе, но дети сами определяют длительность уроков, а также их наполнение. Преподаватель лишь рассказывает ученикам, что они могут изучить сегодня — из этого ученик выбирает то, что ему по душе.

Для учеников средней и старшей школ кроме обычных уроков в Монтессори проходят встречи, на которых они обсуждают общие проблемы, вносят предложения по улучшению образовательного процесса и благодарят друг друга за помощь. Вдобавок, там нет общепринятой системы оценивания — преподаватели, которые позиционируют себя как наставники, оценивают освоение предмета ребенка фразами «прошел — не прошел», «освоил — не освоил».

Как правило, обучение по системе Монтессори завершается к 12 годам, но некоторые школы даже в России используют данную форму все 11 классов — тем не менее эксперты считают, что дети старше пятого класса не будут воспринимать такую методику всерьез.

«Такая педагогика подходит для детей до пятого класса. Но есть разные педагогические техники — все привыкли к общеобразовательной школе, а это некоторое разнообразие», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Получить образование в таком учреждении стоит от 20 до 90 тыс. рублей в месяц. Если школа Монтессори аккредитована Рособрнадзорам, то выпускникам выдают аттестат гособразца непосредственно в учреждении. Не аккредитованное заведение, как и онлайн-школы, заключает договор со школами-партнерами с аккредитацией. В итоге бывший ученик школы Монтессори наравне с выпускниками общеобразовательных учреждений может поступить в государственный вуз.

Что изучают в вальдорфской школе

Вальдорфские школы похожи на Монтессори — здесь также стремятся развить в ребенке самостоятельность и индивидуальность. Однако в вальдорфских школах не приветствуют гаджеты и используют исключительно природные материалы в оформлении помещений.

Помимо общеизвестных предметов, в данном учреждении изучают пантомиму, гимнастику и танцы. С первого класса преподаются два иностранных языка — большую часть уроков все 11 лет ведет лишь один педагог.

Сотрудники вальдорфской школы не призывают детей носить форму, не ставят им оценки, а также не выдают учебники — во время занятий используются местные учебники.

Месяц обучения в вальдорфских школах, как правило, не дороже 30 тыс. рублей. Как и в случае со школой Монтессори, ученик выходит из учреждения с аттестатом гособразца. Руководители вальдорфской школы обещают, что к этому моменту в их воспитаннике разовьются природные таланты и вера в собственные силы.

Почему учеников в парк-школах называют подмастерьями

Также можно поступить в школу-парк — в этом учреждении ученики ходят по разным комнатам, которые называются студиями, и выбирают интересный им урок. В каждой школе-парк есть ученики-гости, которые еще не знают, в каком предмете заинтересованы, ученики-клиенты, участвующие в дискуссиях в разных студиях, и ученики-подмастерья, которые занимаются все время в одной студии, но имеют право сменить ее.

Руководство школ-парков уверяет, что за время обучения дети проходят всю школьную программу, а также приобретают способность к самостоятельному обучению. Месяц в такой школе будет стоить около 35 тыс. рублей.

Эксперты положительно оценивают те методики, которые используются в данных учреждениях, но считают, что там дают низкий уровень образования. «Это те педагогики, которые не смогли вобрать в себя современное научное знание и подготовку по основным предметам. А для старшей школы это очень низко. На начальном этапе это хорошо — нет распредмеченности. Но, к сожалению, это все начальные этапы. особенно для старшей школы эти методики до конца не проработаны», — сказала глава Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Однако прежде чем менять форму обучения, родители, которые недовольны качеством образования, должны попробовать изучать предметы вместе со своими детьми, чтобы понять, действительно ли уровень школы так низок, заявила эксперт центра Пинского Надежда Бысик.