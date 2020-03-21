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Столичные школы, колледжи и спортивные учреждения закрылись на три недели на карантин из-за коронавируса. Карантин продлится с 21 марта по 12 апреля.

С субботы, 21 марта, до воскресенья, 12 апреля, государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс, — привели сообщение мэра Москвы Сергея Собянина в «Интерфакс».

Сергей Собянин также призвал родителей следить за детьми. Он отметил, что лучше не посещать общественные места, а пережить карантин дома.

Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому, — процитировали Сергея Собянина в «Интерфакс».

Мэр Москвы отметил, что студенты колледжей перейдут на дистанционный режим обучения. Он отметил, что это будет непросто ля некоторых специальностей, однако меры безопасности необходимы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Тунисе объявили общенациональную самоизоляцию. Длительность периода карантина остаётся неизвестной.

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