Работа 129 детских садов и 61 школы частично приостановлена из-за распространения ОРВИ в Новосибирской области. Об этом 25 февраля сообщил министр образования области Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания регионального правительства.

«Полностью из-за ОРВИ была приостановлена деятельность пяти школ и 13 дошкольных образовательных организаций. Частично приостановлена деятельность 129 детских садов и 61 одной школы», — приводит слова Федорчука ТАСС.

Из данных областного Министерства здравоохранения следует, что в Новосибирской области зарегистрировано 22 тыс. заболевших ОРВИ. Такое количество заболеваний превышает эпидемиологический порог на 35%. В связи с этим в школах был введен каникулярный режим.

18 февраля Роспотребнадзор сообщал, что на территории России продолжает регистрироваться широкое географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным ведомства, недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте и 11 центральных городах России. В стране было привито более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения) в рамках подготовки к предстоящему подъему заболеваемости. В зоне риска находятся дети возрастной группы 3–14 лет, а также взрослое население. В структуре вирусов гриппа превалирует вирус В.