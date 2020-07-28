Отвечать за причинение морального вреда шестикласснику из Подмосковья будет педофил-рецидивист. В 2019 году мужчина схватил школьника за половой орган, из-за чего у ребенка развилась тяжелая депрессия.

Как стало известно «», 42-летний мужчина был не однократно судим из-за своих извращенных сексуальных наклонностей. Судебная экспертиза, кстати, показала, что у него гомосексуальная педофилия. В местах лишения свободы мужчина пробыл 12 лет (из них три года за кражу). Он освободился в апреле 2019 года. Вскоре познакомился с 12-летним шестиклассником. Знакомство произошло через 18-летнего друга школьника, мама которого была шапочно знакома с педофилом. Сексуального маньяка женщины не интересовали, он начал водить дружбу с тинейджерами. Ходил с ними на рыбалку, ездил на прогулки по Москве. Родительница шестиклассника не подозревала, что у нового знакомого сына богатая криминальная биография.

25 мая под предлогом совместного заработка мужчина пригласил школьника на железнодорожную станцию Ипподром. Далее вдвоем они проследовали до станции Малаховка, где мужчина первый раз дотронулся до половых органов несовершеннолетнего. Тот ничего не сказал маме, видимо, не осознавая опасности. 27 мая мужчина пригласил юного друга погулять на Воробьевы горы, где в лесном массиве сильно сжал половой член приятеля. Школьник даже согнулся от боли. Позже ему позвонила мама, которой он рассказал о неприятном происшествии. Женщина отправилась к участковому. Злодей в этот же день сам привез школьника домой, тут его и повязали. Но возмущенный вопрос родительницы, зачем он пристает к детям, педофил ответил, что они сами к нему пристают.

Подростку понадобилась помощь психиатра — пять дней его лечили сильными препаратами. Пострадавшему везде мерещился этот маньяк. Была назначена психиатрическая экспертиза, которая не так давно определила тяжкий вред здоровью, а это 118 статья УК РФ. Поэтому отвечать мужчине придется не только за развратные действия. Очередной длительный тюремный срок серийный извращенец, по всей видимости, не переживет — он страдает букетом смертельных заболеваний.