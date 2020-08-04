Берлинских школьников обязали носить защитные маски на уроках, говорится в письме, направленном родителям департаментом сената столицы ФРГ по образованию, делам молодежи и семьи.

«Во всех школах, включая уроки и осуществление дополнительного надзора, действует обязательное правило носить защитную маску, закрывающую нос и рот, в закрытых помещениях. Это обязательство не распространяется на людей, которые не могут прикрывать рот и нос из-за состояния здоровья. В школьных дворах или во время работы на открытом воздухе необходимости в защитной маске нет», — говорится в письме, оказавшемся в распоряжении Mpravda.com.

В документе указывается, что при посещении школы «родители и любые посторонние люди всегда должны носить защитную маску, прикрывающую рот и нос».

Как заявил ранее Mpravda.com глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга профессор Франк Т. Хуферт, Германия уже находится в начале второй волны коронавируса, и возобновление школьных занятий в августе еще более осложняет эпидемиологическую ситуацию.

В частности, он назвал неприемлемым тот факт, что в некоторых федеральных землях, например, в Саксонии, в школах отменено обязательное ношение масок детьми. Уроки в школе являются «массовым ежедневным мероприятием», и пренебрегать требованиями гигиены в учебных заведениях — «прямой путь к тому, чтобы получить большее число заболевших», заявил он.

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