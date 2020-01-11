Российским школьникам надо следить за новациями Минпросвещения, чтобы не провалить экзамен по русскому языку ошибкой в слове «ветеран». Так считает ректор института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, передает радиостанция «Говорит Москва».

Слово «ветеран» предложили писать с заглавной буквы

На днях чиновники сообщили, что подумают об изменении правил написания слова «ветеран». Возможно, слово придется писать с большой буквы.

«Если будет такое правило, то не знать его и не соблюдать его на письме будет как минимум чревато плохими отметками для школьников и низкими баллами на ЕГЭ», — прокомментировала Русецкая.

Она отметила, что слово «ветеран» имеет много значений:

«Это и ветеран труда, и ветераны каких-либо движений, и войн. Здесь нужно понимать, о чем идет речь».

Предложение писать слово «ветеран» с большой буквы поступило в январе от тверского школьника. Инициативу поддержала министр просвещения России Ольга Васильева.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Васильева выступила перед школьниками Твери с лекцией, посвященной подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Один из учеников предложил законодательно закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы», — ответила Васильева.

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