Общественный совет при Рособрнадзоре рекомендовал федеральной службе вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ в 10-м классе. Об этом сообщает «Коммерсант».

На протяжении нескольких предыдущих лет, как сообщал «Рамблер», возможность досрочной сдачи единого государственного экзамена в 10-м классе была. Школьникам было необходимо официально завершить прохождение программы по предмету и подать заявление. В 2020-м такая возможность была отменена из-за пандемии коронавирусной инфекции с целью снижения числа сдающих экзамены.

30 сентября председатель общественного совета при Рособрнадзоре ректор МГПУ Игорь Реморенко подписал протокол заседания совета, в котором содержится предложение вернуть практику досрочной сдачи ЕГЭ в 10-м классе. Он рассказал «Коммерсанту», что в совет поступило множество соответствующих обращений.

Помимо возвращения «досрочки», совет при Рособрнадзоре предлагает позволить участникам экзаменов использовать беруши, а также ввести режим тишины во время ЕГЭ — законодательно ограничить стройки, погрузочные работы и движение шумного транспорта возле пунктов проведения экзаменов.