Около 40% школьников впали в депрессивное состояние в ходе дистанционного обучения во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК.

В апреле-мае специалисты из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Министерства здравоохранения России провели опрос среди почти 30 тысяч учеников 5-11 классов из 79 регионов России о влиянии самоизоляции и дистанционного обучения на их психическое состояние.

Согласно его результатам, 32,5% школьников удавалось сохранять ровное и положительное настроение, 13,1% испытывали подавленность, а настроение 44,2% неоднократно менялось в течение дня.

83,8% обучающихся испытывали неблагополучные психические реакции пограничного уровня: 42,2% — депрессивные состояния, 41,6% — астенические состояния, 37,2% — обсессивно-фобические состояния, 26,8% — синдром головных болей, 55,8% — нарушения сна. Лишь 13,4% учеников удалось благоприятно адаптироваться к условиям самоизоляции и дистанционного обучения.