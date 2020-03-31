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Школьники Северной Осетии смогут учиться в «Яндекс. Школе» по более чем 15 школьным предметам, сообщила во вторник пресс-служба компании.

«Яндекс. Школа» работает с 9 до 14 часов, как обычная школа, и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. В республике Северная Осетия уже 472 учителя и 7 475 учеников воспользовались сервисом «Яндекс. Учебник», который является частью образовательной инициативы «Яндекса», — говорится в сообщении.

"Яндекс" совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня. Там дети разных возрастов могут получать образование, не выходя из дома. Для учебы потребуется компьютер или смартфон с доступом в интернет.

"Яндекс. Школа" проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы и дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы могут использовать этот контент в своих учебных программах. Также школа предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

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