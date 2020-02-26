Обществознание — самый популярный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по выбору. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Москве проходит пресс-конференция, посвященная старту кампании ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен) 2020 года. В ходе нее Анзор Музаев сообщил, что самый популярный ЕГЭ по выбору — это обществознание.

В этом году ЕГЭ по обществознанию выбрали 375 тысяч человек. При этом врио главы Рособрнадзора отметил, что популярность обществознания среди выпускников падает четвертый год подряд, в то время как их интерес к естественно-научным предметам сохраняется либо растет.

Например, число зарегистрировавшихся на ЕГЭ по информатике растет второй год подряд (108 тысяч человек в 2020 году), а количество зарегистрировавшихся на ЕГЭ по физике, биологии и химии за год немного выросло или сохранилось на том же уровне — 167 тысяч, 158 тысяч и 107 тысяч соответственно.

На ЕГЭ по истории в 2020 году зарегистрировались 132 тысячи человек, на ЕГЭ по литературе — 65 тысяч человек, а на ЕГЭ по географии — 23 тысячи человек.

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