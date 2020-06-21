Восьмиклассникам школы при церкви Святого Павла в британском городе Лестер задали написать сочинение на тему собственных похорон, сообщает The Sun.

Детям разослали анкету, в которой содержались вопросы, касающиеся этого мероприятия.

Так, школьникам предлагалось ответить, какие цветы они хотели бы видеть на своей могиле, и какая музыка должна звучать во время церемонии. Кроме того, ученикам предложили описать дизайн гроба, в котором они хотели бы быть похоронены.

Учебное учреждение уже принесло извинения, объяснив, что задание было выслано школьникам по ошибке.