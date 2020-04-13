Все новости на карте

В Саратове ученикам девятого класса включили порно на уроке. Ситуацией заинтересовались в региональном Следственном управлении СК РФ.

Как сообщает ИА «Версия-Саратов», инцидент произошел во время дистанционных уроков в девятом классе школы №95.

«Это за гранью»: в школе детям показали фильм для взрослых

Из-за эпидемии коронавируса школьники занимаются в формате видеоконференций на платформе Zoom. Один из участников конференции на протяжении нескольких дней демонстрировал одноклассникам порнофильмы во время уроков русского языка, литературы и математики.

По словам матери одного из учеников, ситуация обсуждалась с классным руководителем. Та заверила, что проблема решена и произошедшее больше не повторится, однако на следующий день после разговора уроки опять были сорваны.

После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, региональном министерстве образования и администрации города.

В настоящее время проводится проверка случившегося, устанавливаются ответственные за происшествие. В качестве версии рассматривается также хакерская атака.

Видео дня. Бузова «на слабо» нарушила самоизоляцию