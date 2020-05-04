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Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. С 18 мая занятия продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проводиться в формате онлайн-консультаций без домашнего задания и выставления оценок. Ученики 9-х и 11-х классов смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Дистанционные занятия у столичных школьников отменены до 11 мая в связи с праздниками, они возобновятся с 12 по 15 мая.

В майские праздники дети могут посещать онлайн-занятия на образовательных интернет-ресурсах, сообщается на сайте мэра Москвы.

Напомним, что московские школы перешли на дистанционное обучение с 21 марта в связи с борьбой с распространением коронавируса.

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