10-летний мальчик трагически погиб в Пушкинском районе 16 июля, закинув строительную рулетку на электрические провода. Хоронить погибшего будут в закрытом гробу.

Как стало известно «», школьник с двумя друзьями гуляли неподалеку от своего дома в селе Левково. Неподалеку ведется строительство частного коттеджа. На неогороженной территории никого не было. Ребята проникли туда и нашли брошенную мастерами строительную рулетку. Мальчишки принялись забавляться с инструментом. И в какой-то момент один из ребят выдвинул рулетку в сторону высоковольтных проводов. Они были старые, алюминиевые и очень низко висели (примерно 2 метра от земли). Мальчишка получил чудовищный удар током и скончался на месте.

Школьника воспитывали мама, дизайнер по профессии, и отчим. От второго брака у женщины 8-летняя дочь. Отец погибшего, мастер по натяжным потолкам, также участвовал в воспитании сына, несмотря на прохладные отношения с бывшей супругой. Он примчался в Левково, как только сообщили о смерти мальчика.

Как пояснила Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, следственным отделом по городу Пушкино организовано проведение доследственной проверки.