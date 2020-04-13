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В Москве школьник пожаловался в полицию на то, что его мать злоупотребляет спиртными напитками во время режима самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Некоторое время назад 12-летний мальчик в медицинской маске пришел в один из отделов внутренних дел в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) и сообщил, что во время самоизоляции его мать злоупотребляет алкоголем, громко включает музыку, кричит на него и он от этого устал.

Правоохранители доставили ребенка в больницу и отправились в квартиру, в которой он живет. Мать школьника встретила их в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Правда, у самой гражданки имелась при себе медицинская маска, а в холодильнике нашлась еда — сваренная гречка», — отмечает «Московский комсомолец».

Полицейские выяснили, что, помимо матери и ее сына, в квартире живут отчим мальчика, старшая сестра школьника и ее семья, тетя ребенка, а также собака. Правоохранители намерены после снятия ограничений из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции убедить мать мальчика заняться поиском работы.

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