Одна из уральских школьниц, которая попала на видео в момент издевательства над птицей, заявила о непризнании вины в садизме.

Ранее в соцсетях появилась запись с двумя живодерками из Краснотурьинска Свердловской области: девушки в возрасте 12-15 лет сидят на лавочке, смеются, выдергивают перья из живого голубя, которого приманили едой, и бьют его о скамейку. Издевательства малолетки снимали на телефон.

«Я не считаю, что сделала что-то очень плохое, голубь живой», — заявила изданию «Подъем» одна из живодерок.

В соцсетях происшествие вызвало скандал, многие пользователи высказались резко критически, порой нецензурно, также звучат угрозы в адрес садисток.