Шизофрения, которая представляет собой заболевание, связанное с нарушением мышления, восприятия и аффективных расстройств, представляет собой заболевание головного мозга, что отдаляет человека от реальности и внешнего мира, живет в своем собственном интровертном мире и может проявлять проблемы с мышлением, пониманием, речью и поведением.

Отношения перестраиваются под влиянием болезни, его родственники и окружающие также сталкиваются с важными проблемами в этом процессе. При шизофрении, которую психиатры определяют как тяжелейшее заболевание, значительные проблемы могут возникать как у окружающих, так и у тех, кто болеет этим заболеванием. Вот важные советы родственникам пациентов и неправильные представления о шизофрении:

Вы должны признать, что шизофрения не является редким заболеванием. Вы должны узнать как можно больше о шизофрении. Вы никогда не должны винить себя. В этом отношении вам следует обратиться за помощью к специалистам в области здравоохранения. Вам следует обратить внимание на то, что эти люди готовы сотрудничать с вами в борьбе с шизофренией и что они способны помочь вам понять болезнь. Вы можете связаться с семейными ассоциациями, такими как Ассоциация друзей шизофрении. Когда вы боретесь с такой сложной болезнью, как шизофрения, вы должны признать, что недостаточно действовать в соответствии с тем, что вы считаете истинным. Вам, как родственникам пациента, необходимо пройти обучение по этому вопросу. Лечение шизофрении в киеве поможет справится. Вы должны подумать, откуда берется растущее давление, которому вы, как их родственники, подвергаетесь. Также следует обратить внимание на потребности других членов семьи. Не следует забывать, что бесконечное жертвование собой ради любимого человека, больного шизофренией, вредит эффективному уходу и борьбе. Вы должны осознать, что проводить время с любимым человеком, больным шизофренией, с утра до ночи не принесет пользы ни вам, ни вашему близкому человеку. Вам следует избегать нереалистических ожиданий. Это вредит и вам, и вашему пациенту. Вы должны поощрять пациента брать на себя ответственность за собственный уход и другие навыки. Этого следует избегать, так как чрезмерно опекающее отношение к пациенту снизит его уверенность в себе. Даже если вещи, которые он говорит, нелогичны, вы должны набраться терпения и попытаться понять его чувства. nc-newlife.com предлагает качественные услуги.