Актер, режиссер и художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что народный артист России Федор Добронравов будет доигрывать спектакли в театре.

«У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может», — пояснил Ширвиндт, отметив, что Добронравов «будет свободным художником».

Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры

Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, из-за пандемии он доиграть не смог. Сам Добронравов объяснил, что выступал в театре в течение 16 лет и устал. Актер также заявил, что ни с кем не ссорился.