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Актер и режиссер Александр Ширвиндт поедет на лесоповал в Сибирь после ухода с должности художественного руководителя Театра сатиры. Об этом он сам сообщил «Аргументам и фактам».

85-летний Александр Ширвиндт, как сообщал «Рамблер», является художественным руководителем московского Театра сатиры с 2000 года. В феврале он заявил, что давно задумывается о том, чтобы покинуть эту должность.

«Потихонечку надо собираться», — заявил Александр Ширвиндт «Аргументам и фактам» сегодня.

В ответ на вопрос о том, на кого он оставит театр, Ширвиндт заявил, что престолонаследия там не существует, а худруки не растут в зоопарках и оранжереях.

В ответ на вопрос о том, чем он займется после ухода с должности художественного руководителя Театра сатиры, Ширвиндт, сославшись на нынешнюю модность освоения новых профессий после 80 лет, сообщил, что поедет на лесоповал в Сибирь и собственноручно соорудит для себя чего-нибудь деревянное.

В середине февраля собеседник в Департаменте культуры Москвы сообщил «Известиям», что преемником Александра Ширвиндта на посту худрука Театра сатиры может стать актер и режиссер Сергей Газаров.

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