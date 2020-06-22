Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что в трагедии Михаила Ефремова виноваты его друзья и коллеги, которые не сделали ничего глобального, чтобы помочь артисту справиться с «недугом».

«Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: «Как не стыдно!». Но ничего все-таки глобально резкого не делали. Мишка — замечательный парень, замечательный артист, только вот этот недуг и дикий наследственный темперамент… Что говорить, трагедия», — сказал Ширвиндт в интервью РИА Новости.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное «непростительным». Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.