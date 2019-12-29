Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была ярчайшей индивидуальностью, ее уход стал невосполнимой утратой. Об этом на церемонии прощания сказал худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт.

«Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость. Причем это всё как поступки, а не как теоретическое пребывание в этих ипостасях», — цитирует его 29 декабря «РИА Новости». По словам Ширвиндта, сделанное Волчек «останется навсегда», так как стало вехой эпохи.

Ранее в ходе церемонии прощания вице-премьер РФ Ольга Голодец рассказала, что Волчек «умела вести за собой в искусстве», была жизнелюбивым и оптимистичным человеком, а также обладала исключительной гражданской позицией.

Галина Волчек умерла 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал отек мозга и легких. Похоронят режиссера рядом с бывшим мужем, актером Евгением Евстигнеевым, уточняет «Федеральное агентство новостей».