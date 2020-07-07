Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) не явился на суд в Верхней Пышме (Свердловская область), который во вторник рассматривает дело о распространении им недостоверной информации.

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, на судебное заседание не явилось. Его интересы представляет защитник», — объявила судья Александра Белошейкина.

Трансляция заседания ведется на странице судебного участка №3 Верхнепышминского района в соцсети "ВКонтакте".

Схимонах обвиняется в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.15 КоАП о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.