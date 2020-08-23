В Екатеринбургской епархии РПЦ рассказали РИА Новости, что лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) направляет к стенам епархиального управления «живой щит из верующих людей».

В епархии опровергли информацию сторонников схимонаха Сергия о якобы обращении митрополита Кирилла к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем.

«Это сообщение — очередная манипуляция. Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре на праздновании одного из особо почитаемых образов пресвятой девы — толгской иконы, к стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем», — заявили в епархии.

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Там добавили, что последователи схимонаха Сергия не знают, по какой причине он лишен священнического сана.

«В процессе общения выяснилось, что последователи схимонаха Сергия не знакомы ни с открытым письмом митрополита Кирилла от 3 июля, ни с его обращением от 16 августа — тогда как при внимательном прочтении этих документов, находящихся в открытом доступе, все становится ясным: и в чем не прав схимонах Сергий, за что лишен священнического сана, и почему его последователи сейчас не могут причащаться в храмах Русской православной церкви. К сожалению, имеющие уши да не слышат», — отметили в епархии.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — на 18 тысяч рублей.

В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, станут незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.