Церковный суд России 26 июня проведет заседание. Там будут рассмотрены действия схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь. За это время Сергий может успеть сам "исправиться".

В екатеринбургской епархии отметили, что настоятельница монастыря, а также монахини покинули его после того, как Сергий привлек казаков для его охраны.

Матушка-настоятельница приняла это решение вместе с сестрами "скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умирения ситуации", передает "Подъем". Также они решили избежать "ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние".

Ранее схиигумен Сергий заявил что патриарху Кириллу придется "брать штурмом" захваченный монастырь.