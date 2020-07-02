Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом схиигумен Сергий потребовал присутствия на церковном суде свидетелей. Об этом говорится в заявлении, распространенном его соратником Всеволодом Могучевем, в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумен Сергий был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», предал анафеме чиновников и призывал людей не сидеть в самоизоляции. На 3 июля назначено заседание церковного суда над схиигуменом Сергием.

По словам Всеволода Могучева, желание выступить на церковном суде высказал писатель и публицист, основатель библиотеки по религиозной тематике и межконфессиональным отношениям Эдуард Ходос. А сам схиигумен Сергий (Романов) направил заявление на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

«Примите к сведению, без свидетеля и эксперта Эдуарда Давидовича Ходоса и других свидетелей, судебное заседание будет самосудом», — заявил Сергий.

Он также призвал всех, ко хочет, прийти на заседание и выступить в качестве свидетелей. Схиигумен привел Ходоса в пример, подчеркнув, что так «выступают те, кто принял православие и не боится исповедовать Христа, обличать зло».