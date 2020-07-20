Участники группы ДДТ поддерживают борьбу жителей Хабаровска за справедливость по отношению к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом лидер коллектива Юрий Шевчук заявил в обращении, которое опубликовал в твиттере штаб политика Алексея Навального в Хабаровске.

9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Некоторое время спустя в Хабаровске начались массовые акции в поддержку Фургала.

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Сегодня хабаровский штаб Навального опубликовал видеообращение Шевчука по этому поводу. В ходе него музыкант назвал Хабаровск славным городом, а события, происходящие там в настоящее время, — борьбой за справедливость.

«Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу (жителей Хабаровска. — Прим. ред.) борьбу. Добра вам и удачи! Хабаровск — ты не один!» — добавил он.

На прошлой неделе адвокат Фургала Борис Кожемякин заявил, что губернатор Хабаровского края не имеет никакого отношения к митингам в свою поддержку в Хабаровске и не одобряет их.