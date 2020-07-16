Шествие движения «Бессмертный полк России», возможно, не следует проводить в 2020 году. Об этом, как сообщается на сайте движения, заявил актер и сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Василий Лановой.

Шествие «Бессмертного полка» проходит 9 мая. В 2020 году, как сообщал «Рамблер», оно было перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее президент России Владимир Путин предложил провести его в День Военно-морского флота России — 26 июля.

Сегодня состоялось заседание центрального штаба движения «Бессмертный полк». В ходе него сопредседатель штаба Елена Цунаева заявила, что проведение шествия с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты, в том числе с соблюдением социальной дистанции, противоречит духу «Бессмертного полка».