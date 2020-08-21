Врач-кардиолог Юрий Беленков назвал шесть признаков слабого сердца. По его словам, чаще всего от проблем с сердцем страдают мужчины от 35 лет и женщины от 60 лет.

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Есть признаки, по которым можно понять, что у человека слабая сердечная мышца. Первый признак — это одышка при физической нагрузке.

— Вторая — учащенное сердцебиение. Отеки ног тоже могут быть признаком проблем с сердцем. Они появляются в районе лодыжек и усиливаются к вечеру, — отметил медик.

Четвертым признаком является приступообразный кашель, его нужно обязательно лечить. В противном случае сердечный кашель может привести к развитию сердечной астмы или отеку легкого.

Пятый признак — быстрая утомляемость и слабость даже при минимальной нагрузке, а шестой — бледность либо цианоз (посинение) кожных покровов.

Под термином «сердечная недостаточность» понимается нарушение насосной функции сердца, которое может протекать как в острой, так и в хронической форме. В результате этого нормальное кровоснабжение органов и тканей нарушается, сердце не может обеспечивать полноценное перекачивание крови, что создает дефицит кислорода и питательных веществ.

Причин возникновения сердечной недостаточности несколько. Например, поражения тканей сердца – к ним относятся инфаркт миокарда, кардиомиопатия, миокардит, ревматизм. Это может быть также избыточная нагрузка сердечной мышцы, которая возникает при артериальной гипертензии.