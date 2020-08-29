Лоренцо Коэн сформулировал шесть простых правил, которые, как он считает, в совокупности друг с другом позволят эффективно защититься от развития рака.

Онколог Лоренцко Коэн, автор популярной книги «Противораковая жизнь», сформулировал шесть основных правил защиты от онкологии. Он отметил, что каждое из них работает и по отдельности, но оптимальный эффект они дадут только в совокупности.

Питание. Один из основных шагов для профилактики рака – правильное питание. Если обобщить множество научных работ, посвященных связи рака и того, что мы едим, можно выделить несколько основных правил: как можно меньше продуктов ультраобработки и сахара, больше фруктов, овощей и цельных злаков.

Сон. Постоянный недостаток сна не только в разы увеличивает риск онкологии, но и ускоряет процессы старения организма, а это грозит целым набором, может быть и не связанных с раком, но зачастую смертельных заболеваний. Во время сна организм, в том числе, работает на уничтожением поврежденных клеток. Поэтому спать нужно 8 часов в сутки и важно делать это именно по ночам, поскольку в темное время суток вырабатывают определенные гормоны, необходимые для восстановительных процессов.

Борьба со стрессом. Избежать стресса совсем невозможно, но можно стараться держать свое психическое состояние в равновесии максимальное количество времени. В этом помогут спорт, отдых, медитативные практики, хобби и общение с близкими.

Поддержка близких. Как показывают исследования, люди, имеющие крепкие социальные связи, дольше живут и реже болеют раком. Семья, друзья, коллеги – все это имеет в нашей жизни большое значение. Поэтому не упускайте случая пообщаться с интересными людьми и провести вечер с семьей – по мнению Коэна, так вы сделаете еще один маленький шаг на пути профилактики рака.

Спорт. Коэн напоминает, что человеку необходимо движение. Даже если вы не занимаетесь спортом, физическим нагрузкам нужно уделять не меньше 30 минут в день. Это может быть, например, работа в огороде или пешие прогулки.

Защита от вредных веществ. Все знают, что курение, злоупотребление алкоголем и плохая экология способствуют повышению риска развития рака. Поэтому стоит максимально избегать воздействия вредных веществ.