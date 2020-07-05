Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. При этом все участники соревнования надели черные футболки с надписью «конец расизму».

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Акция пилотов прошла в рамках движения «Жизни темнокожих имеют значение», которое оказалось в центре внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице.

Ранее Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Шарль Леклер из «Феррари» заявили, что не будут вставать на колено. Кроме них и Квята на колено не встали Кими Райкконен («Альфа Ромео»), Карлос Сайнс-младший («Макларен») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Гонка Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, проходит сейчас при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.