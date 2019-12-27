Шесть автобусов в подмосковной Балашихе превратились в библиотеки на колесах, присоединившись к областной акции «Читающий транспорт». Об этом сообщает телеканал «360» в пятницу, 27 декабря.

Акция проходит под руководством Министерства культуры Подмосковья совместно с областным Минтрансом. Теперь в автобусах на спинках кресел появились кармашки с книгами, которые помогут гражданам скрасить время в дороге.

Отмечается, что литературу для пассажиров подобрала централизованная библиотечная сеть городского округа, на книгах можно найти специальные наклейки с возрастным цензом и отметкой о том, что произведение участвует в акции. В каждом автобусе будет по восемь кармашков, в них — по две книги. Среди литературы можно найти разные жанры, в том числе детективы, фэнтези, романы и сказки. Книгу можно взять с собой домой, а вернуть в одну из библиотек города.

Как пишет RT, всего в регионе специальными кармашками оборудованы 200 автобусов в 46 городах. Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что, помимо книг, в них также можно будет найти афиши на спектакли и выставки в ближайшее время, а также информацию о библиотеках города, которые помогли в организации акции. В 2020 году число автобусов, которые участвуют в акции «Читающий город», должно увеличиться в три раза.

12 декабря сообщалось, что литераторы Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский, получившие премию «Большая книга», готовят к выпуску продолжение книги-победительницы «Венедикт Ерофеев: посторонний».