Администрация аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование в связи с гибелью двух котов на рейсе «Аэрофлота», говорится в официальном заявлении.

«В результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными.

«Международный аэропорт Шереметьево выражает искренние сожаления пассажиру рейса Нью-Йорк — Москва и предпримет все необходимое для урегулирования ситуации», — добавили в администрации.

Ранее о том, что инцидент с гибелью котов находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг», сообщили RNS в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», пассажир которой путешествовал с питомцами. О том, что у одного из пассажиров рейса «Аэрофлота» с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево, путешествующего с тремя кошками, в самолете погибло двое питомцев, сообщило издание Baza.

«22 января Максим Чумаченко вылетел из Нью-Йорка рейсом «Аэрофлота» SU101, который направлялся в аэропорт Шереметьево. Там у мужчины была короткая пересадка на следующий самолёт до Софии (Болгария). Во время транспортировки две из них получили серьёзные травмы и умерли, а ещё у одной ветеринар диагностировал обморожение», — сообщило издание.

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