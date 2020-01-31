Аэропорт Шереметьево с 31 января перевел все рейсы в Китай и обратно в терминал F. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По словам информированного источника агентства, такое решение связано со вспышкой коронавируса в Китае. Терминал F будет принимать самолеты авиакомпаний Pegas Fly (Москва-Цзинань и обратно), Air China (Москва-Пекин), China Eastern Airlines (Москва-Шанхай), China Southern Airlines (Москва-Гуанчжоу). Та же мера коснулась рейсов «Аэрофлота» в Китай.

Как уточняет ТАСС, рейсы по другим направлениям, которые «Аэрофлот» выполняет из F, будут переведены в терминалы D, E и C.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 213 человек, общее число заболевших в Китае составило 9 731, а выздоровел 171 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США. Общее число заболевших за границей днем в пятницу, 31 декабря, достигло 101 человека.

Власти России 30 января решили закрыть границу на Дальнем Востоке. С 31 января Россия ограничила движение через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем и ограничила железнодорожное сообщение со страной прямыми поездами Москва — Пекин.

Кроме того, с 30 января Россия не выдает электронные визы китайцам, которые хотят попасть в страну через Калининградскую область и через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ЧС из-за вируса, но пока не стала ограничивать международные поездки и торговлю.

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