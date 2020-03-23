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Постановка диагноза «коронавирусная инфекция» больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр «Вектор» для подтверждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, полученной в одной из московских лабораторий, говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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