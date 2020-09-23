Ведущий «Время покажет» Артем Шейнин выбежал из студии программы в момент обсуждения нового датского телешоу, в рамках которого детям показывают обнаженных взрослых. Запись выпуска опубликована на сайте Первого канала.

Гостям ток-шоу был показан видеосюжет о новом просветительском проекте датских телевизионщиков, который заключает в себе демонстрацию обнаженных тел несовершеннолетним. Якобы таким способом школьники получают более полное представление о строении человеческого тела.

После показа сюжета Шейнин попросил прощения у соведущего Анатолия Кузичева и выбежал из студии, заявив, что ему «надо быстренько сбегать». При этом телеведущий подставил ладонь к горлу, показывая, что его тошнит. Некоторое время Кузичев вел программу один.

Впоследствии Шейнин вернулся в студию со стаканом воды в руке и предложил коллеге «прополоскать рот». Кузичев последовал совету товарища: сначала понюхал содержимое стакана, немного отпил и прополоскал рот.

Комментируя увиденное, Шейнин заявил, что в детстве у него было много занятий вместо того, чтобы показывать друзьям, как и что устроено. Датский проект он назвал «шоу уродов».