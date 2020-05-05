Существуют ли список запрещенных продуктов на столах первых лиц государства, об этом в интервью «РИА Новости» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин

«Это зависит от первого лица», — заявил шеф-повар.

Единого списка нет, все зависит от личных вкусов и предпочтений руководителей государства, подчеркнул он.

Так Леонид Брежнев очень любил дичь, в частности уток, которых привозили с охоты в Завидово, и даже предупреждали, что не смотря на проверки в них может попасться дробь.

А вот первый и последний президент СССР Михаил Горбачев дичь не любил и предпочитал специально выращенных индеек.

Первый президент России Борис Николаевич Ельцин не очень любил морские деликатесы. «Креветки, ежи морские, змеи, лягушки — он гадов этих не любил, поэтому такого на столе не бывало», — добавил Галкин.

Нынешний президент Владимир Путин, по слова Анатолия Галкина, не требует для себя ничего сверхъестественного, предпочитает пищу понятную и качественную.

«Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами», — сказал шеф-повар.

Ранее, 1 мая, каких диет стоит избегать в период пандемии коронавируса, расказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева. По её мнению, стоит отбросить диеты, основанные на голодании.

Диетолог отметила, что такие диеты ослабляют иммунитет и как следствие повышают риск заражения коронавирусом. По словам специалиста, негативно сказаться на здоровье могут и диеты, исключающие основные питательные вещества.