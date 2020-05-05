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Подготовку приема ко Дню Победы в Кремле начинают уже после Нового года, рассказал в интервью РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

«Потом идут проработки, дегустации, показы, согласования. До президента это все, конечно, не доходит, обычно эти вопросы решаются на уровне шефов и помощников администрации, которые отвечают за этот банкет», — отметил собеседник агентства.

По словам Галкина, меню сильно не меняется — скорректироваться мог разве что какой-нибудь десерт, а вот сбоев на его памяти не случалось.

«Такого никогда не бывает и не было. Может случиться какая-то задержка, например, 55-й стол «вынесли» не через 15 минут, а через 17. На самом деле, это нереально, конечно, потому что островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон. У каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд: десертов, горячих закусок, это все прорабатывается с ними не один месяц», — добавил шеф-повар.

По традиции в годовщину победы в Великой Отечественной в Кремле проходит торжественный прием, но в этом году из-за пандемии COVID-19 все массовые мероприятия по случаю 75-летней годовщины перенесли на более поздний срок.

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