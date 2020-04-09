Самоизоляция из-за распространения коронавируса вынудила россиян больше времени проводить на кухне. Шеф-повар и автор YouTube-канала «открытая кухня» Сергей Синицын рассказал в интервью радио Sputnik о том, как перестать раздражаться от процесса готовки и начать получать удовольствие.

На данный момент россияне ограничены не только в передвижениях, но и, возможно, в выборе продуктов. Синицын посоветовал смотреть на запасы продуктов глазами шеф-повара и исходить из того, что есть в доме.

У многих хранятся консервы, разносолы, которые давно ждут своего часа, которые можно попробовать использовать в кардинально разных рецептах. Даже гречка, которая за время пандемии многим успела надоесть, в правильных руках может «унести вас в путешествие».

Синицын вспомнил о том, что готовил гречку в походных условиях, например, в нее добавлялись консервированные сардины или любая другая рыба. По его словам, такое дополнение делает крупу безупречной, а ее приготовление напомнит о приятных эмоциях путешествий.

По словам повара, сейчас самое время научиться готовить из привычных продуктов новые блюда, пробовать различные сочетания специй. Можно заказать с доставкой какой-нибудь необычный соус, а лучше – научиться его делать самостоятельно.

8 апреля сообщалось, что во время карантина россияне стали чаще покупать ингредиенты для выпечки — муку, масло, яйца и дрожжи, но вместе с тем, выросли продажи лекарств от гастрита, а каждый седьмой работник на удаленке жалуется на проблемы с пищеварительным трактом.