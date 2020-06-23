Шары с антисеверокорейскими листовками, отправленные накануне южнокорейской неправительственной организацией «Альянс движений за свободную Корею» из приграничного города Пхачжу на западном побережье Корейского полуострова, были найдены на южнокорейской территории в 70 километрах к юго-западу от места запуска, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.

Виниловые шары диаметром 2-3 метра были найдены висящими на дереве в горной местности уезда Хончхон провинции Канводо. Рядом также обнаружено несколько листовок. На плакатах, прикреплённых к шарам, изображены фотографии Ким Чен Ына, Ким Ир Сена, младшей сестры нынешнего лидера КНДР Ким Ё Чжон, а также содержится призыв не забывать историю Корейской войны и восстать против «агрессоров и убийц собственной нации».

Уезд Хончхон находится приблизительно в 50 километрах к югу от военно-демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею.

Ранее «Альянс движений за свободную Корею», состоящий преимущественно из северокорейских перебежчиков, проживающих на Юге, сообщил, что вчера около полуночи запустил в направлении КНДР 20 больших шаров с полумиллионом листовок, рассказывающих о «правде в отношении ужасов Корейской войны». Кроме того, в Северную Корею было отправлено 500 буклетов под названием «Республика Корея — страна, ставшая настоящей», 2 тысячи купюр номиналом в 1 доллар и тысяча SD-карт.

По словам лидера Альянса Пак Сан Хака, из-за постоянной слежки полиции, которая старалась пресечь отправку, в этот раз за запуск отвечали не постоянные члены организации, а наспех обученные новобранцы. Кроме того, из-за того, что имевшийся в распоряжении Альянса водород был конфискован, для запуска шаров с листовками использовался гелий, который в 17 раз дешевле и менее эффективен. Однако, как отметил активист, «листовки поймали ветер и успешно полетели в сторону Севера».

Министерство объединения Южной Кореи ранее заявляло, что отменило регистрацию «Альянса движений за свободную Корею» и готовится потребовать от полиции завести уголовное дело против этой организации, а также движения «Кхынсэм», возглавляемое братом лидера Альянса Пак Чон О. Им планируется инкриминировать нарушение закона о межкорейском сотрудничестве из-за несоблюдения правил получения права на перемещение предметов через границу. Кроме того, по мнению министерства, активисты, посылая листовки на Север, подвергают риску безопасность жителей приграничных районов и загрязняют экологию, так как большая часть листовок не долетает до КНДР и остаётся в виде мусора на территории Южной Кореи.

Отправка северокорейскими перебежчиками шаров с агитационными листовками стала поводом для недавнего обострения отношений между Сеулом и Пхеньяном. КНДР неоднократно требовала прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.