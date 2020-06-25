Актриса Шарлиз Терон в беседе с Говардом Стерном заявила, что никогда не была помолвлена с Шоном Пенном, когда ведущий спросил ее об этом, сообщает Daily Mail.

«Что? Это неправда. Не было никакого «я почти вышла замуж за Шона». Нет. Мы просто встречались, на этом все», — прокомментировала Терон.

Актриса подчеркнула, что их действительно связывали романтические отношения, которые продлились чуть больше года, и ни к чему в итоге не привели.

"Я никогда не собиралась выходить за него замуж", — уточнила обладательница премии "Оскар".

Шарлиз Терон начала встречаться с Шоном Пенном в декабре 2013 года. Через год издание Us Weekly сообщило, что пара тайно обручилась в Париже, ссылаясь на свои источники. В июне 2015 года актеры расстались.

Незадолго до разрыва Терон рассказала в интервью Vogue, что никогда «не мечтала о свадебном платье» (актриса ни разу не была замужем). Сейчас она подтвердила свои слова в беседе с Говардом Стерном.