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Шарапова завершила выступление на Australian Open, уступив хорватке Векич

07:53 21/01/2020

Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, уступив хорватке Донне Векич, передает «МИР 24».

Как отмечается, 32-летняя россиянка уступила 23-летней теннисистке в двух сетах — 3:6, 4:6.

Шарапова занимает 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для участия в Australian Open россиянка получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Векич в мировом рейтинге располагается на 20-й строчке, имея 19-й номер посева.

В следующем круге хорватская спортсменка сыграет с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и румынкой Моникой Никулеску. Их встреча состоится во вторник позднее.

Напомним, накануне не смогли выйти во второй круг Australian Open россиянки Анастасия Потапова и Анна Калинская.



