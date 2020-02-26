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Теннисистка назвала сразу несколько серьезных причин, из-за которых она решила закончить карьеру после 28 лет спорта

Мария Шарапова, которую во всем мире называют самой красивой спортсменкой, готовится кновому этапу в своей жизни, поэтому уходит из большого спорта. О своем решении она рассказала сама.

Спортсменка отметила, что вынуждена пойти на такой шаг из-за постоянных травм, которые мешают ей прийти в хорошую форму. Кроме того, она призналась, что из-за тяжелого графика мало уделяет времени себе.

«Оглядываясь назад сейчас, я понимаю, что теннис был моей «горой». Мой путь к ней был заполнен долинами и обходами, но вид с его вершины был невероятным. После 28 лет спорта, пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору – чтобы соревноваться в другом типе местности», – написала она на в колонке Vogue.

«Теннис, я говорю: прощай», – отрезала спортсменка.

В конце января Шарапова отказалась от участия в турнире в Санкт-Петербурга из-за травмы плеча. В 2019-м спортсменка пыталась выступить на том же соревновании St. Petersburg Ladies Trophy, но из-за болей в плече снялась с матча второго круга.

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